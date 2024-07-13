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Мари Краймбрери заявила, что придумала себе псевдоним после слов родни: "Ты позоришь нашу фамилию"

Мари Краймбрери рассказала, что взяла псевдоним после упрёка родственников

Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери объяснила, что взяла себе псевдоним, так как близкие заявили, что она позорит их фамилию.

Мари Краймбрери рассказала, что взяла псевдоним после упрёка родственников
Фото: https://vk.com/mari_kraimbrery by ВК-аккаунт Мари Краймбрери is licensed under public doman

Мари Краймбрери рассказала, что придумала себе псевдоним после того, как родственники заявили: "Ты позоришь нашу фамилию".

Такие обидные слова артистка, которую на самом деле зовут Марина Жадан, услышала, когда ей было 13 лет. После этого девочка начала размышлять, под каким именем ей нужно продолжать творческую деятельность.

"Из слов, что были написаны у меня (в тетради), я взяла первые буквы и получила Краймбрери. Я не думала, что однажды это перерастёт в масштабный проект", — отметила звезда в программе "Утро.ТНТ".

Певица объяснила, что сейчас родня гордится ей.

Ранее сообщалось, что Мари Краймбрери отписалась от блогера Давида Манукяна после его поцелуя с Ольгой Бузовой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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