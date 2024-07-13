Садальский раскритиковал показ спектаклей на улицах Москвы: "С пенька, с табуретки"

Станислав Садальский объяснил, почему ему не понравилась инициатива нового министра культуры Алексея Фурсина ставить спектакли на импровизированных площадках на улицах Москвы.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал новшества Фурсина "кустарной формой работы".
"Придумал играть театральные спектакли на земле, в парках, на пыльных площадях, с пенька, с табуретки, со скверно выполненных декорационных времянок на бульварах Москвы. Жалко театр, жалко зрителя, после таких представлений зрителя в театр не заманишь никакими калачами", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Садальский напомнил слова Константина Станиславского, которому пришлась не по душе игра актёров Художественного театра в Киевском дворцовом парке.
Актёр обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой пересмотреть кандидатуру на пост министра культуры.
Ранее Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Романа Виктюка.
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