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Садальский раскритиковал показ спектаклей на улицах Москвы: "С пенька, с табуретки"

Садальский не одобрил театральные представления на открытом воздухе

1:05
Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему ему не понравилась инициатива нового министра культуры Алексея Фурсина ставить спектакли на импровизированных площадках на улицах Москвы.

Садальский не одобрил театральные представления на открытом воздухе
Фото: https://vk.com/wall-3822549 by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал новшества Фурсина "кустарной формой работы".

"Придумал играть театральные спектакли на земле, в парках, на пыльных площадях, с пенька, с табуретки, со скверно выполненных декорационных времянок на бульварах Москвы. Жалко театр, жалко зрителя, после таких представлений зрителя в театр не заманишь никакими калачами", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Садальский напомнил слова Константина Станиславского, которому пришлась не по душе игра актёров Художественного театра в Киевском дворцовом парке.

Актёр обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой пересмотреть кандидатуру на пост министра культуры.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Романа Виктюка.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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