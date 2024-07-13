Садальский раскритиковал показ спектаклей на улицах Москвы: "С пенька, с табуретки"

Садальский не одобрил театральные представления на открытом воздухе

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему ему не понравилась инициатива нового министра культуры Алексея Фурсина ставить спектакли на импровизированных площадках на улицах Москвы.

Фото: https://vk.com/wall-3822549 by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" назвал новшества Фурсина "кустарной формой работы".

"Придумал играть театральные спектакли на земле, в парках, на пыльных площадях, с пенька, с табуретки, со скверно выполненных декорационных времянок на бульварах Москвы. Жалко театр, жалко зрителя, после таких представлений зрителя в театр не заманишь никакими калачами", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Садальский напомнил слова Константина Станиславского, которому пришлась не по душе игра актёров Художественного театра в Киевском дворцовом парке.

Актёр обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой пересмотреть кандидатуру на пост министра культуры.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Романа Виктюка.