Собчак заступилась за оболганную группу "Кис-Кис": Мизулина собирается "распять людей"

Ксения Собчак заверила, что музыкантов группу "Кис-кис" обвинили незаслуженно. Она уверена, что коллектив никогда не помогал ВСУ.

Фото: https://vk.com/kiskisnotdead by ВК-аккаунт группы Кис-кис is licensed under public doman