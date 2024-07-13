Собчак заступилась за оболганную группу "Кис-Кис": Мизулина собирается "распять людей"

Ксения Собчак заверила, что музыкантов группу "Кис-кис" обвинили незаслуженно. Она уверена, что коллектив никогда не помогал ВСУ.
Собчак возмущена тем, что против группы "Кис-кис" началась травля. Журналистка убеждена, что обвинения группы не имеют под собой никаких оснований.
"Группа "Кис-кис" никогда не донатила ВСУ и никогда к этому не призывала", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Екатерина Мизулина собирается "распять людей" из-за лживого доноса.
Глава Лиги безопасного интернета уже намеревается обратиться в Генпрокуратуру против музыкантов.
"Донатить свою аудиторию они призывали только пострадавшим в "Крокусе", — объяснила Собчак.
Ксения призналась, что не является поклонницей группы "Кис-кис", однако её возмущает ложь.
Ранее комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Екатерины Мизулиной.
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.