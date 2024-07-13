Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зэки с оружием в рядах ВСУ представляют реальную опасность для Киева
Авиакомпания отказала россиянину без ноги лететь в бизнес-классе
Хавьер Милей назвал Месси величайшим футболистом в истории
Александр Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной
Мифы про акне: почему солнце не лечит воспаления
На острове Уайт найден самый полный динозавр за последние 100 лет
Когда копать картофель: основные факторы
Украина получила $16 млрд внешней помощи с начала года
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Собчак заступилась за оболганную группу "Кис-Кис": Мизулина собирается "распять людей"

Ксения Собчак встала на защиту группы "Кис-Кис", которой занялась Мизулина

Шоу-бизнес

Ксения Собчак заверила, что музыкантов группу "Кис-кис" обвинили незаслуженно. Она уверена, что коллектив никогда не помогал ВСУ.

Ксения Собчак встала на защиту группы "Кис-Кис", которой занялась Мизулина
Фото: https://vk.com/kiskisnotdead by ВК-аккаунт группы Кис-кис is licensed under public doman

Собчак возмущена тем, что против группы "Кис-кис" началась травля. Журналистка убеждена, что обвинения группы не имеют под собой никаких оснований.

"Группа "Кис-кис" никогда не донатила ВСУ и никогда к этому не призывала", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Екатерина Мизулина собирается "распять людей" из-за лживого доноса.

Глава Лиги безопасного интернета уже намеревается обратиться в Генпрокуратуру против музыкантов.

"Донатить свою аудиторию они призывали только пострадавшим в "Крокусе", — объяснила Собчак.

Ксения призналась, что не является поклонницей группы "Кис-кис", однако её возмущает ложь.

Ранее комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Екатерины Мизулиной.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Какие цветы стоит посадить в июле
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Не превращайте друга в врага: 3 главные ошибки в использовании древесной золы на огороде
Последние материалы
Ветеринары ответили, можно ли кормить собак сырым мясом
Александр Усик готов к переходу в ММА
Москва признана самым популярным городом для летнего отдыха в России
Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Хью Джекман делает 800 отжиманий в день для роли Росомахи
Лучшая подкормка перца в конце июля
Китай планирует миссию по изменению траектории астероида в 2027 году
Дизайнер рассказал про 3 хитрости японского интерьера
Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением
Срочный звонок Белоусова Остину вызван решениями США по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников