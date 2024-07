Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыном от Андрея Аршавина в живописном месте

Телеведущая Юлия Барановская поделилась курортным контентом. Звезда ТВ отдыхает в компании младшего сына от футболиста Андрея Аршавина.

Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman