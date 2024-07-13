Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыном от Андрея Аршавина в живописном месте

Телеведущая Юлия Барановская поделилась курортным контентом. Звезда ТВ отдыхает в компании младшего сына от футболиста Андрея Аршавина.
Юлия Барановская опубликовала в Инстаграм* снимок из живописного региона России. На фото телеведущая запечатлена с сыном Арсением.
"Горный Алтай", — написала знаменитость под фотографией с наследником.
Мать и сын запечатлены на фоне красивого голубого водоёма.
Подписчики оценили такой приятный контент.
"Она пошла рожать в горы, как и её предки";
Так классно, что показываете красоты своей Родины";
"Маленький Аршавёнок — милый мальчуган", — писали фолловеры под постом Юлии.
Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом.
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Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.