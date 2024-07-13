Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыном от Андрея Аршавина в живописном месте

Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением

Телеведущая Юлия Барановская поделилась курортным контентом. Звезда ТВ отдыхает в компании младшего сына от футболиста Андрея Аршавина.

Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman

Юлия Барановская опубликовала в Инстаграм* снимок из живописного региона России. На фото телеведущая запечатлена с сыном Арсением.

"Горный Алтай", — написала знаменитость под фотографией с наследником.

Мать и сын запечатлены на фоне красивого голубого водоёма.

Подписчики оценили такой приятный контент.

"Она пошла рожать в горы, как и её предки"; Так классно, что показываете красоты своей Родины"; "Маленький Аршавёнок — милый мальчуган", — писали фолловеры под постом Юлии.

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