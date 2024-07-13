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Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыном от Андрея Аршавина в живописном месте

Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением

Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская поделилась курортным контентом. Звезда ТВ отдыхает в компании младшего сына от футболиста Андрея Аршавина.

Юлия Барановская показала фото с отдыха с сыном Арсением
Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv by Инстаграм Юлии Барановской is licensed under public doman

Юлия Барановская опубликовала в Инстаграм* снимок из живописного региона России. На фото телеведущая запечатлена с сыном Арсением.

"Горный Алтай", — написала знаменитость под фотографией с наследником.

Мать и сын запечатлены на фоне красивого голубого водоёма.

Подписчики оценили такой приятный контент.

"Она пошла рожать в горы, как и её предки";

Так классно, что показываете красоты своей Родины";

"Маленький Аршавёнок — милый мальчуган", — писали фолловеры под постом Юлии.

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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