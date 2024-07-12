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Надежда Ермакова раскрывает закулисье "ДОМа-2": авторитарность и привилегии Ксении Собчак

Ксения Собчак: непревзойденная ведущая "ДОМа2" и её роль в шоу

1:41
Шоу-бизнес

В прошлом проект "ДОМ-2" вели две Ксении — Собчак и Бородина. Первая ушла из шоу много лет назад, вторая — сравнительно недавно. Телезрителям казалось, что в тандеме Собчак-Бородина именно блондинка выступает лидером, и они были правы. У Собчак было много привилегий на реалити-шоу, включая высокую по тем меркам заработную плату. О закулисье скандального шоу подробно рассказала его бывшая участница Надежда Ермакова.

Ксения Собчак: непревзойденная ведущая "ДОМа2" и её роль в шоу
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

В начале "ДОМ-2" вели Ксения Собчак и Ксения Бородина. Собчак была гениальной как ведущая и фактически являлась единственной ведущей, в то время как Бородина на её фоне казалась серой и невзрачной, исполняя роль прораба. Ермакова призналась, что в то время Ксюше Бородиной было тяжело работать из-за авторитарного характера Собчак, которая не терпела реплик, комментариев и осуждений. Тем не менее, Собчак вела шоу интересно и остроумно, получая баснословную по тем меркам зарплату, которая была в сто раз выше зарплаты Бородиной.

После ухода Ксении Собчак на реалити-шоу не было ведущего, который мог бы создавать провокационные ситуации и приковывать внимание зрителей к проекту. Ермакова добавила, что Собчак до сих пор незаменима, хотя на шоу был еще классный ведущий Влад Кадони, который также провоцировал участников. Собчак переросла "ДОМ-2" и пошла дальше, обладая качествами, которых нет у других ведущих, включая способность задать вопрос, после которого собеседник оказывался в неловкой ситуации.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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