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Дима Билан отказался от драников в пользу здорового питания во время поездки в Витебск

Дима Билан покорил сердца персонала гостиницы и ресторана

0:42
Шоу-бизнес

Во время своего пребывания в белорусском городе Витебске известный певец Дима Билан выбрал один из престижных отелей, расположенных в центре. Его дружелюбное и приветливое поведение потрясло сотрудников гостиницы, несмотря на его звездный статус. Особенно музыкант понравился персоналу местного ресторана, который обслуживал его. Сотрудники ресторана описывали его как "такого простого, просто прелесть".

Дима Билан покорил сердца персонала гостиницы и ресторана
Фото: wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Интересно, что во время своей рабочей поездки Билан отказался от популярного белорусского блюда — драников, пояснив свой отказ тем, что старается избегать жирной пищи и предпочел попробовать борщ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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