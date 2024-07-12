Дима Билан отказался от драников в пользу здорового питания во время поездки в Витебск

Дима Билан покорил сердца персонала гостиницы и ресторана

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время своего пребывания в белорусском городе Витебске известный певец Дима Билан выбрал один из престижных отелей, расположенных в центре. Его дружелюбное и приветливое поведение потрясло сотрудников гостиницы, несмотря на его звездный статус. Особенно музыкант понравился персоналу местного ресторана, который обслуживал его. Сотрудники ресторана описывали его как "такого простого, просто прелесть".

Фото: wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Интересно, что во время своей рабочей поездки Билан отказался от популярного белорусского блюда — драников, пояснив свой отказ тем, что старается избегать жирной пищи и предпочел попробовать борщ.