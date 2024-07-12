Во время своего пребывания в белорусском городе Витебске известный певец Дима Билан выбрал один из престижных отелей, расположенных в центре. Его дружелюбное и приветливое поведение потрясло сотрудников гостиницы, несмотря на его звездный статус. Особенно музыкант понравился персоналу местного ресторана, который обслуживал его. Сотрудники ресторана описывали его как "такого простого, просто прелесть".
Интересно, что во время своей рабочей поездки Билан отказался от популярного белорусского блюда — драников, пояснив свой отказ тем, что старается избегать жирной пищи и предпочел попробовать борщ.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.