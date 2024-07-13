Олег Газманов повторил старое детское фото с сыном Родионом: дерзкие велосипедисты

Родион Газманов показал архивное фото с молодым отцом

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Олег Газманов и Родион Газманов наглядно показали, что пронесли сквозь года свою любовь к велосипедам.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* два снимка. На первом фото исполнитель хита "Люси" запечатлён сидящим на рамке велосипеда с молодым отцом Олегом Газмановым.

На втором фото отец и сын занимаются велосипедным спортом на лоне живописной природы.

Подписчики похвалили Родиона и Олега за стремление поддерживать себя в хорошей физической форме.

"Спорт и отцовская любовь прекрасны всегда"; "Олег Газманов молодец, конечно, так хорошо сохранился, несмотря на старость"; "Дерзкие велосипедисты"; "Всё прекрасно, хотя в детстве всё кажется лучше, вкуснее, веселее, добрее", — писали фолловеры под постом звёздного семейства.

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