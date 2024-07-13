Олег Газманов повторил старое детское фото с сыном Родионом: дерзкие велосипедисты

Олег Газманов и Родион Газманов наглядно показали, что пронесли сквозь года свою любовь к велосипедам.
Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* два снимка. На первом фото исполнитель хита "Люси" запечатлён сидящим на рамке велосипеда с молодым отцом Олегом Газмановым.
На втором фото отец и сын занимаются велосипедным спортом на лоне живописной природы.
Подписчики похвалили Родиона и Олега за стремление поддерживать себя в хорошей физической форме.
"Спорт и отцовская любовь прекрасны всегда";
"Олег Газманов молодец, конечно, так хорошо сохранился, несмотря на старость";
"Дерзкие велосипедисты";
"Всё прекрасно, хотя в детстве всё кажется лучше, вкуснее, веселее, добрее", — писали фолловеры под постом звёздного семейства.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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