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Бритни Спирс завершает роман с Полом Ричардом Солизом и объявляет о своем глубоком одиночестве

Бритни Спирс прекращает романтические отношения и выселяет нерадивого партнера

0:58
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс завершила роман с Полом Ричардом Солизом, выразив решимость больше не вступать в романтические отношения с мужчинами. Согласно источникам, известная артистка, наконец, осознала, что ее партнер использовал ее для достижения собственных целей и для наслаждения роскошью. Окончательным толчком стал инцидент, когда Солиз устроил ситуацию перед папарацци, преднамеренно замедляя скорость движения автомобиля, чтобы фотографы могли запечатлеть певицу.

Бритни Спирс прекращает романтические отношения и выселяет нерадивого партнера
Фото: openverse.org by petercruise, CC BY 2.0

Артистка объявила о своем глубоком одиночестве и прекратила романтические отношения с мужчинами. Спирс выселила своего нерадивого партнера из дома и приказала охране не пускать его на территорию. Кроме того, к ней приехал ее брат, чтобы поддержать ее в этот трудный период. Недавно они вместе провели время в Лас-Вегасе, отдыхая от будничных забот.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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