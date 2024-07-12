Модель Алана Мамаева рассказала, как мстила Павлу Мамаеву за измены

Алана Мамаева рассказала о жестоких драках с бывшими мужьями

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алана Мамаева призналась, что месть её бывшим мужьям была изощрённой и продуманной.

Фото: https://vk.com/alanamamaeva by ВК-аккаунт Аланы Мамаевой is licensed under public doman

Алана Мамаева в интервью Алёне Жигаловой рассказала, что в эмоциональные моменты кидалась на мужей с дракой. К таким срывам модель приводили измены супругов.

Она вспомнила, что первому мужу исцарапала лицо ковриком с иглами.

Футболисту Павлу Мамаеву она готовила более страшную месть. Она разбивала его игровые приставки, а однажды изуродовала внутренности дорого игрового компьютера. Сделала она это так, чтобы внешне системный блок не выглядел повреждённым.

Доходило и до того, что Мамаева однажды разбила молотком автомобиль мужа.

Ранее Алана Мамаева заявила, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов на ребёнка.