Модель Алана Мамаева рассказала, как мстила Павлу Мамаеву за измены

Модель Алана Мамаева призналась, что месть её бывшим мужьям была изощрённой и продуманной.
Алана Мамаева в интервью Алёне Жигаловой рассказала, что в эмоциональные моменты кидалась на мужей с дракой. К таким срывам модель приводили измены супругов.
Она вспомнила, что первому мужу исцарапала лицо ковриком с иглами.
Футболисту Павлу Мамаеву она готовила более страшную месть. Она разбивала его игровые приставки, а однажды изуродовала внутренности дорого игрового компьютера. Сделала она это так, чтобы внешне системный блок не выглядел повреждённым.
Доходило и до того, что Мамаева однажды разбила молотком автомобиль мужа.
Ранее Алана Мамаева заявила, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов на ребёнка.
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