Собчак об инициативе Роскомнадзора взять под контроль блогеров: "Какой-то опять китайский путь"

Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров

Ксения Собчак объяснила, какие последствия для блогеров могут наступить после того, как их деятельность возьмёт под свой контроль Роскомнадзор.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Инициатива Роскомнадзора призывает блогеров с аудиторией больше тысячи человек в день передавать данные о себе в РКН.

Она отметила, что идея направлена на то, чтобы искоренить анонимные Telegram-каналы.

Журналистка предполагает, что компании не смогут распространять свою рекламу в блогах, владельцы которых не подали данные о себе в Роскомнадзор.

"В общем, скоро будет такая система: восемь человек стоят и контролируют одного блогера, а последний стоит сразу с наручниками, чтобы их нацепить если что по-быстрому. Какой-то опять китайский путь и в плохом смысле этих слов", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат контроль за блогерами и анонимными аккаунтами.