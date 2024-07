Собчак об инициативе Роскомнадзора взять под контроль блогеров: "Какой-то опять китайский путь"

Ксения Собчак объяснила, какие последствия для блогеров могут наступить после того, как их деятельность возьмёт под свой контроль Роскомнадзор.

Фото: https://vk.com/sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman