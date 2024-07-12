Трагедия и сила возвращения: как Валерия продолжает свою музыкальную карьеру после потери

Валерия открыла сердце: выкидыш и потеря мечты о четвертом ребенке

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия, известная российская певица, недавно поделилась с поклонниками личной и болезненной новостью. В откровенном интервью она рассказала о своем выкидыше, который разрушил её планы на рождение четвертого ребенка.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

Вместе с Иосифом Пригожиным, её спутником жизни и продюсером, Валерия воспитывала троих детей. Поклонники семьи долгое время ждали новостей о возможном пополнении в их кругу. Валерия пояснила, что сначала она даже не подозревала о своей беременности и принимала антибиотики, пытаясь справиться с болезнью. Когда факт беременности подтвердился, она и её семья были полны надежды и ожидали прибавления, несмотря на опасения врачей о сложностях и рисках. Валерия делилась, что они уже придумали имя для будущего малыша — Егор.

К сожалению, радость оказалась недолгой, и беременность завершилась выкидышем. Пережив это тяжелое событие, Валерия продолжила работать и уже на следующий день после потери отправилась в гастрольный тур.