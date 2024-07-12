Сергей Лазарев высмеял вредные советы психолога по воспитанию детей

Сергей Лазарев со смехом отреагировал на советы по воспитанию детей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев оценил советы психолога, который специализируется на вредных советах для родителей.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев отреагировал на видео в "Инстаграме"*, на котором психолог Ярослава Рындина в шуточной форме рассказывает о том, как родители должны реагировать на просьбы и вопросы своих детей.

Эксперт с иронией советует на все попытки ребёнка заговорить отвечать язвительным и строгим тоном: "Рот закрой".

Под данным видео Лазарев, который воспитывает сына Никиту и дочку Анну. оставил комментарий в виде множества смеющихся смайликов.

Строгий психолог тут же осадила легкомысленного отца.

"Мужчина, что вы хихихаете, тренируйтесь лучше! У вас дети вон какие счастливые на фотографиях, явно не дорабатываете", — написала Рындина в ответ на комментарий певца.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, как отдохнул с сыном Никитой и дочкой Аней в Турции.

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