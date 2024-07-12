Певица Наталья Подольская рассказала, куда отправилась отдыхать этим летом

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская поделилась снимками с незабываемого отдыха.
Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме*" серию снимков. На фото певица позирует на фоне красот Краснодарского края, накинув на себя платок с народным орнаментом.
"Частичка моего сердца поселилась в Красной Поляне и Роза Хутор! Просто место силы и перезагрузки", — написала Наталья под кадрами.
Подольская призналась, что хочет как можно чаще посещать данное курортное место.
Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, где сейчас отдыхает. По словам звезды, в месте её отдыха отсутствует связь.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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