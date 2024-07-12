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Леру Кудрявцеву поразили детские сады в Китае: "Это многое объясняет"

Леру Кудрявцеву впечатлили детские сады в Китае

0:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева оценила удивительные дошкольные образовательные учреждения в Китае.

Леру Кудрявцеву впечатлили детские сады в Китае
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры из детского сада в Китае. На видео малыши осваивают взрослые профессии. Маленькие граждане КНР учатся асфальтировать дороги, строить дома. Всё это дети делают на практике, работая с настоящими материалами под руководством взрослых.

"Не, ну согласитесь, это многое объясняет", — подписала кадры телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева заподозрила, что популярные мессенджеры настроены на то, чтобы шпионить за пользователями. Доказательством этого, по словам звезды ТВ, является контекстная реклама, созданная на основе подслушанных разговоров.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая работает сейчас в Китае, пожаловалась на странности общественных туалетов в Китае.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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