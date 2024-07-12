Леру Кудрявцеву поразили детские сады в Китае: "Это многое объясняет"

Лера Кудрявцева оценила удивительные дошкольные образовательные учреждения в Китае.
Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры из детского сада в Китае. На видео малыши осваивают взрослые профессии. Маленькие граждане КНР учатся асфальтировать дороги, строить дома. Всё это дети делают на практике, работая с настоящими материалами под руководством взрослых.
"Не, ну согласитесь, это многое объясняет", — подписала кадры телеведущая.
Ранее Лера Кудрявцева заподозрила, что популярные мессенджеры настроены на то, чтобы шпионить за пользователями. Доказательством этого, по словам звезды ТВ, является контекстная реклама, созданная на основе подслушанных разговоров.
Телеведущая Регина Тодоренко, которая работает сейчас в Китае, пожаловалась на странности общественных туалетов в Китае.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.