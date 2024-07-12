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Станислав Садальский раскритиковал слово "Патрики": завезено провинциалами

Садальский признался, что ему не нравится слово "Патрики"

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему его коробит от новомодного топонима "Патрики".

Садальский признался, что ему не нравится слово "Патрики"
Фото: commons.wikimedia.org by Dinozaurus, CC BY-SA 4.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает недопустимым называть Патриаршие пруды "Патриками".

"Патрики — ну, от этого страдают именно москвичи, поскольку слово, завезенное провинциалами, а "новыми" москвичами подхваченное, утвердилось и звучит уже даже в СМИ", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский считает, что драматург и поэт Геннадий Шпаликов не перенёс бы такого переименования.

Актёр рассказал, что новоиспечённые жители Санкт-Петербурга тоже придумывают сокращённые названия для знаковых мест города. Так, Васильевский остров они именую "Васькой", а Дворцовую площадь "Двориком".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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