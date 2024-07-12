Станислав Садальский раскритиковал слово "Патрики": завезено провинциалами

Станислав Садальский объяснил, почему его коробит от новомодного топонима "Патрики".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает недопустимым называть Патриаршие пруды "Патриками".
"Патрики — ну, от этого страдают именно москвичи, поскольку слово, завезенное провинциалами, а "новыми" москвичами подхваченное, утвердилось и звучит уже даже в СМИ", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский считает, что драматург и поэт Геннадий Шпаликов не перенёс бы такого переименования.
Актёр рассказал, что новоиспечённые жители Санкт-Петербурга тоже придумывают сокращённые названия для знаковых мест города. Так, Васильевский остров они именую "Васькой", а Дворцовую площадь "Двориком".
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.