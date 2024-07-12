Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему считает неудачным новое название театра Романа Виктюка.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобряет назначение Алексея Фурсина министром культуры, так как, по мнению артиста, он не владеет профессией.
Особенно заслуженному артисту РСФСР пришлось не по душе переименование театра Виктюка на театр "Мельников".
"Нонсенс, я не против был бы, я — за, но в Москве уже есть "театр на Мельникова", раньше назывался театр на "Дубровке", — написал Садальский в своём Telegram-канале.
Ранее Станислава Садальского возмутило награждение в Кремле пранкеров Вована и Лексуса.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.