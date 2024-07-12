Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"

Садальскому не понравилось новое название театра Виктюка

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему считает неудачным новое название театра Романа Виктюка.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобряет назначение Алексея Фурсина министром культуры, так как, по мнению артиста, он не владеет профессией.

Особенно заслуженному артисту РСФСР пришлось не по душе переименование театра Виктюка на театр "Мельников".

"Нонсенс, я не против был бы, я — за, но в Москве уже есть "театр на Мельникова", раньше назывался театр на "Дубровке", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее Станислава Садальского возмутило награждение в Кремле пранкеров Вована и Лексуса.