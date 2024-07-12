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Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия

1:08
Шоу-бизнес

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.

Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Петросян с женой и сыном Ваганом путешествуют по рекам и каналам Ленинградской области. Один из пунктов туристического пути семейной пары стала деревня Верхние Мандроги, которая расположена на реке Свирь.

Данный населённый пункт прославился после того, как там сняли фильм "Беспринципные в деревне".

"Посетили традиционные ремесленные мастерские, прогулялись в сосновом лесу и отведали знаменитые местные пирожки с морошкой. А уж каких только мастер-классов здесь не проводят: по выдуванию стекла, созданию свечей, изготовлению конфет", — написала Татьяна в "Инстаграме"*.

Брухунова рассказала, что они пообедали в сельской местности прямо на плавательном средстве.

Ранее Татьяна отмечала, что её сын Ваган очень ждал этого путешествия несколько месяцев.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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