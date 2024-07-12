Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия.
Петросян с женой и сыном Ваганом путешествуют по рекам и каналам Ленинградской области. Один из пунктов туристического пути семейной пары стала деревня Верхние Мандроги, которая расположена на реке Свирь.
Данный населённый пункт прославился после того, как там сняли фильм "Беспринципные в деревне".
"Посетили традиционные ремесленные мастерские, прогулялись в сосновом лесу и отведали знаменитые местные пирожки с морошкой. А уж каких только мастер-классов здесь не проводят: по выдуванию стекла, созданию свечей, изготовлению конфет", — написала Татьяна в "Инстаграме"*.
Брухунова рассказала, что они пообедали в сельской местности прямо на плавательном средстве.
Ранее Татьяна отмечала, что её сын Ваган очень ждал этого путешествия несколько месяцев.
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