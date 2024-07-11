Сначала похвалила, а потом отругала: Алана Мамаева раскрыла размер алиментов от Павла Мамаева

Алана Мамаева рассказала, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Алана Мамаева в беседе с Алёной Жигаловой в шоу для VK "Алёна, Блин" призналась, что бывший супруг, экс-футболист Павел Мамаев платит ей 10 тысяч рублей на их общую дочь Алису.

Фото: vk.com by Алена, блин!, PDM

При этом спортсмен, победивший в первом сезоне реалити-проекта "Выжить в Дубае" и выигравший 10 миллионов рублей, перевёл дочери миллион.

"Хочу его похвалить, миллион рублей он отправил на алименты Алисе. Мог бы всё отправить, но не отправил. Павел регулярно платит алименты — 10 тысяч рублей каждый месяц", — поделилась Мамаева.

Такая сумма очень удивила журналистку, ведь у Мамаева высокие гонорары, как у одного из топовых спортсменов. Но Алана заверила, что может подтвердить свои слова.

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