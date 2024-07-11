Виктория Боня вспомнила, как прошли её парные роды с Алексом Смерфитом на фоне его нового романа

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Виктория Боня призналась, что ей понравились парные роды с Алексом Смерфитом

Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в рамках Rutube-шоу "Злые языки" рассказала, что отец её ребёнка, дочери Анджелины, Алекс Смерфит присутствовал на родах.

Виктория Боня призналась, что ей понравились парные роды с Алексом Смерфитом
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Она отметила, что он находился всё время около её головы.

"Когда попробовал подойти посмотреть на сам процесс, доктор его вернул на место. Поэтому мужчина, если он хочет присутствовать при родах, должен всегда находиться у головы", — поделилась телеведущая.

При этом Боня утверждает, что начала готовиться к родам за три недели. На одном из форумов ей понравилась история женщины, которая всё время засыпала при рождении малыша. Виктория сумела себе это запрограммировать, поэтому родила дочь за 30 минут без эпидуральной анастезии.

Ранее невеста Григория Лепса продемонстрировала своё пение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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