Невеста Григория Лепса показала, как она поёт

Невеста Григория Лепса исполнила песню собственного сочинения на улице

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невеста певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба в личном Telegram-канале выложила видео, на котором поёт песню в микрофон на улице.

Фото: Telegram by личный аккаунт Авроры Кибы в Телеграм, PDM

Позднее она призналась, что это композиция собственного сочинения, которая ещё не выпущена.

"Все ищут её - уже вижу по вопросам, пускай это пока будет наша маленькая тайна", — написала возлюбленная артиста.

Недавно Григорий Лепс открыто ответил на вопрос об отношениях Авророй и заявил, что их связывает что-то большее, чем дружба. А cама Киба пояснила, что не является "очередной интрижкой" музыканта.

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