Невеста Григория Лепса показала, как она поёт

Невеста певца Григория Лепса 18-летняя Аврора Киба в личном Telegram-канале выложила видео, на котором поёт песню в микрофон на улице.
Позднее она призналась, что это композиция собственного сочинения, которая ещё не выпущена.
"Все ищут её - уже вижу по вопросам, пускай это пока будет наша маленькая тайна", — написала возлюбленная артиста.
Недавно Григорий Лепс открыто ответил на вопрос об отношениях Авророй и заявил, что их связывает что-то большее, чем дружба. А cама Киба пояснила, что не является "очередной интрижкой" музыканта.
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