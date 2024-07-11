Блогер Эльдар Джарахов рассказал, как смог побороть алкогольную зависимость

Блогер Эльдар Джарахов смог побороть алкогольную зависимость благодаря друзьям

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Блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов в интервью The Flow признался, что отказался от употребления алкоголя год назад. Особое влияние на него оказали непьющие друзья.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Эльдара Джарахова в Инстаграм, PDM

Джарахов отметил, что рэп-исполнитель Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) постоянно его ругал и смог убедить, что алкоголизм доведёт его до смерти.

"Мне было некомфортно. В моей жизни было всё больше и больше людей, которые завязали с алкоголем. Мы много говорили по этому поводу с Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин)", — признался блогер.

В итоге у него улучшилось самочувствие, настроение, также он провёл самый продуктивный и эмоционально стабильный год в жизни.

Артист рад, что ему не приходится тратить время на восстановление после тусовок, так как он больше не страдает от похмелья.

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