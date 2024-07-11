Анастасия Решетова продемонстрировала фигуру в Турции на фоне скандала с певицей Алсу

Улетевшая в Турцию Решетова снялась в облегающем платье на фоне скандала

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге снимок в облегающем платье. 28-летняя блогерша отдыхает в Турции на фоне скандала с певицей Алсу.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм, PDM

Анастасия Решетова находится в Бодруме вместе с сыном Ратмиром и другом, стилистом Алеко. На отдыхе она решила сняться на фоне моря в облегающем платье. Таким образом она продемонстрировала идеальную фигуру.

Анастасия Решетова угодила в скандал после того, как стало известно о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Исполнительница дала понять, что слухи о романе модели с предпринимателем правдивы.

На защиту девушки встала телеведущая Елена Ханга, которая вела свадьбу Алсу. Она напомнила, что любовница не даёт никаких клятв, в отличие от мужчины.

Ранее актриса Раиса Рязанова раскрыла размер пенсии.