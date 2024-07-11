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Актриса Раиса Рязанова призналась, почему не жалуется на низкую пенсию

Актриса Раиса Рязанова заявила, что не жалуется на размер пенсии

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Шоу-бизнес

Актриса Раиса Рязанова в беседе с "АиФ" рассказала, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. Она отметила, что не жалуется на такую выплату.

Актриса Раиса Рязанова заявила, что не жалуется на размер пенсии
Фото: youtube.com by канал PROжизнь, PDM

По её словам, на такие деньги сложно прожить, но она никогда не жила на широкую ногу.

"Я никогда богато не жила. Бывало, что одно яблоко делила на несколько частей и по кусочку сыну выдавала", — рассказала артистка.

Из-за низкой пенсии актриса продолжает работать — участвует в фестивалях и играет в антрепризах. По её словам, самые любимые у неё это "Незамужняя женщина" и "Любовь и голуби".

Раиса Рязанова прославилась после съёмок в фильме режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Ранее Надежда Сысоева рассказала, что стала жертвой мошенников.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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