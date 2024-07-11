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"Позвонили и развели": Надежда Сысоева слила все данные мошенникам

Актриса Надежда Сысоева стала жертвой мошенников по телефону

1:10
Шоу-бизнес

Актриса Надежда Сысоева в личном Telegram-канале призналась, что стала жертвой мошенников, которые сумели развести её по телефону.

Актриса Надежда Сысоева стала жертвой мошенников по телефону
Фото: youtube.com by канал ШАСТУН, PDM

По её словам, ей позвонил мужчина и представился работником её сотовой службы. Он попросил у неё пароль от личного кабинета Госуслуг, чтобы продлить контракт. Актриса предоставила ему все данные.

«Шок. Я 15 минут назад слила все свои данные мошеннику. Вот так мне позвонили и развели», — поделилась артистка.

Однако затем мужчина всё-таки прокололся, так как попросил Надежду побыть на связи, но забыл отключить громкую связь. В итоге он позвал какую-то женщину, так как у него что-то не получалось и назвал в разговоре Сысоеву "лохушкой, которая не скоро о чём-либо догадается".

Надежда Сысоева тут же отправилась в МФЦ, чтобы сменить все свои пароли и заблокировать счета. Также она планирует обратиться в МВД, так как сумела записать разговор со злоумышленником.

Ранее Анастасия Макеева рассказала о переезде пасынка в другую квартиру.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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