Клава Кока с возлюбленным насмешили поклонников весёлым рекламным роликом

Клава Кока, исполнительница хита "Покинула чат", встречается с блогером Александром Повериным, победителем шоу "Сердце Клавы". Некоторые поклонники певицы думали, что это просто рекламный роман, который закончится сразу после завершения проекта. Однако влюблённые доказали, что их чувства искренни и серьёзны.
Александр Поверин работает в модельном бизнесе. А недавно парень начал сотрудничество с Black Star и строит большие планы на будущее: хочет покорить киноиндустрию.
На днях Клава поделилась с подписчиками забавными снимками и роликом, в котором принял участие и её избранник. Также певица сообщила о розыгрыше футболки со своим портретом среди подписчиков.
"POV: ты сделала красивый мейк и ждешь от парня именно такой реакции", - написала Клава, выложив серьёзные фото, а следом несколько забавных, где парень подгибает футболку с её портретом, искажая фото.
Судя по публикациям пары, они любят от души подурачиться, посмеяться над собой и порадовать поклонников весёлым жизнерадостным контентом.
"Сняли оч смешной жизовый ролик, кто скучал по такому контенту, бегите смотреть", — подписала она подборку.
Ранее Pravda.Ru писала, что бутанцы перещеголяли белорусов в применении картошки устроив картофельную баню для Екатерины Андреевой.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.