Клава Кока с возлюбленным насмешили поклонников весёлым рекламным роликом

Клава Кока весело разыграла среди подписчиков футболку с собственным портретом

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Клава Кока, исполнительница хита "Покинула чат", встречается с блогером Александром Повериным, победителем шоу "Сердце Клавы". Некоторые поклонники певицы думали, что это просто рекламный роман, который закончится сразу после завершения проекта. Однако влюблённые доказали, что их чувства искренни и серьёзны.

Фото: t.me/klavacoca is licensed under public domain

Александр Поверин работает в модельном бизнесе. А недавно парень начал сотрудничество с Black Star и строит большие планы на будущее: хочет покорить киноиндустрию.

На днях Клава поделилась с подписчиками забавными снимками и роликом, в котором принял участие и её избранник. Также певица сообщила о розыгрыше футболки со своим портретом среди подписчиков.

"POV: ты сделала красивый мейк и ждешь от парня именно такой реакции", - написала Клава, выложив серьёзные фото, а следом несколько забавных, где парень подгибает футболку с её портретом, искажая фото.

Судя по публикациям пары, они любят от души подурачиться, посмеяться над собой и порадовать поклонников весёлым жизнерадостным контентом.

"Сняли оч смешной жизовый ролик, кто скучал по такому контенту, бегите смотреть", — подписала она подборку.

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