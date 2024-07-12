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Любовь Успенская рассказала, что у неё был запланирован фит с американским рэпером 50Cent

Любовь Успенская заявила, что у нё сорвался фит с рэпером 50Cent

0:55
Шоу-бизнес

Королева шансона Любовь Успенская рассказала о том, что она должна была спеть дуэтом с американским рэпером 50Cent.

Любовь Успенская заявила, что у нё сорвался фит с рэпером 50Cent
Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Любовь Успенская заявила, что её связывает знакомство с рэпером США 50Cent "ещё по Лос-Анджелесу".

Певица объяснила, что совершила ошибку, засомневавшись в том, что следует заниматься совместным творчеством с чернокожим рэпером, который был не против сделать с ней фит.

Успенская отметила, что побоялась послать трек молодому музыканту, о чём сейчас сильно жалеет.

"Думаю, куда я его привезу? На "Шансон года"? Чёрного… А потом мне сказали: "Ошиблась ты". Надо было с ним снять клип, спеть", — призналась в своём творческом промахе певица.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров проигнорировал новый иск от Любови Успенской.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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