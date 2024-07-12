Любовь Успенская рассказала, что у неё был запланирован фит с американским рэпером 50Cent

Королева шансона Любовь Успенская рассказала о том, что она должна была спеть дуэтом с американским рэпером 50Cent.
Любовь Успенская заявила, что её связывает знакомство с рэпером США 50Cent "ещё по Лос-Анджелесу".
Певица объяснила, что совершила ошибку, засомневавшись в том, что следует заниматься совместным творчеством с чернокожим рэпером, который был не против сделать с ней фит.
Успенская отметила, что побоялась послать трек молодому музыканту, о чём сейчас сильно жалеет.
"Думаю, куда я его привезу? На "Шансон года"? Чёрного… А потом мне сказали: "Ошиблась ты". Надо было с ним снять клип, спеть", — призналась в своём творческом промахе певица.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров проигнорировал новый иск от Любови Успенской.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.