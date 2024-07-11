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Ольгу Бузову в Латинской Америке одолели блохи: "Защищаю хотя бы свои ноги от укусов"

Ольга Бузова пожаловалась на песчаных блох в Латинской Америке

1:06
Шоу-бизнес

Работающая на съёмках в Латинской Америке Ольга Бузова объяснила, почему ходит по морскому пляжу в высоких массивных ботинках.

Ольга Бузова пожаловалась на песчаных блох в Латинской Америке
Фото: @byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова отреагировала на нападки подписчиков, которые назвали её дурой за то, что она носит ботинки на пляже.

"Многие в комментариях пишут, мол, "вот она дура (типо я — дура, "на море и на пляже в ботинках ходит", — написала звезда в своём Telegram-канале.

Телеведущая объяснила, что вынуждена надевать обувь, чтобы защититься от кровососущих насекомых.

"В месте где мы снимаем, повсюду песчаные блохи, безжалостные мошки и комары и я таким образом защищаю хотя бы свои ноги от укусов", — рассказала Ольга, отметив, что она бережёт свой маникюр и педикюр.

Она упрекнула фолловеров в том, что они не замечают на фото красивые пейзажи, а только делают ей замечания.

Сейчас Ольга, по её словам, находится в Колумбии.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин оправился отдыхать в Мексику на остров Косумель.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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