Ольгу Бузову в Латинской Америке одолели блохи: "Защищаю хотя бы свои ноги от укусов"

Работающая на съёмках в Латинской Америке Ольга Бузова объяснила, почему ходит по морскому пляжу в высоких массивных ботинках.
Ольга Бузова отреагировала на нападки подписчиков, которые назвали её дурой за то, что она носит ботинки на пляже.
"Многие в комментариях пишут, мол, "вот она дура (типо я — дура, "на море и на пляже в ботинках ходит", — написала звезда в своём Telegram-канале.
Телеведущая объяснила, что вынуждена надевать обувь, чтобы защититься от кровососущих насекомых.
"В месте где мы снимаем, повсюду песчаные блохи, безжалостные мошки и комары и я таким образом защищаю хотя бы свои ноги от укусов", — рассказала Ольга, отметив, что она бережёт свой маникюр и педикюр.
Она упрекнула фолловеров в том, что они не замечают на фото красивые пейзажи, а только делают ей замечания.
Сейчас Ольга, по её словам, находится в Колумбии.
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