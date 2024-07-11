Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ"

Юрий Лоза раскритиковала телеканал "Матч-ТВ"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза остался крайне недоволен телеканалом "Матч-ТВ", так как его лишили удовольствия насладиться полуфиналом чемпионата Европы.

Фото: Own work by Petey21, PDM

Автор и исполнитель хита "Плот" разочарован тем форматом, который предложили зрителям сотрудники "Матч-ТВ".

"На "Матч-ТВ" работают явные садюги: объявить о репортаже полуфинала чемпионата Европы, а потом вместо трансляции матча посадить в студии несколько экспертов и показывать — как они смотрят футбол и обсуждают интересные моменты!" — написал певец в своём Telegram-канале.

Лоза признал, что комментировали происходящее на футбольном поле хорошие специалисты, но он хотел увидеть игру своими глазами. Он сравнил это с трапезой людей, за которой наблюдает голодный человек.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему ему не понравился футбольный матч между Испанией и Францией.