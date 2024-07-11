"Сыновьям достанутся прекрасные владения": бывшая жена Гуфа раскрыла, где купила землю

Блогерша Айза-Лилуна Ай, бывшая супруга рэпера Гуфа, в личном блоге призналась, что приобрела участок земли на острове Бали.
По её словам, она всегда мечтала о доме на берегу Индийского океана.
"Я счастлива, что моим сыновьям достанутся прекрасные владения, и им не придётся тратить пол своей жизни на покупку недвижимости. Им будет, куда привести своих жён и где растить детей", — поделилась бизнесвумен.
Айза-Лилуна Ай воспитывает двоих сыновей. Старший Сэм родился в браке с рэпером Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф. Младший наследник Элвис появился в союзе с бизнесменом Дмитрием Анохиным.
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