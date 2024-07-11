Певица Zivert собирается вернуться на сцену после проблем со здоровьем

Певица Zivert анонсировала новый трек и гастрольный тур после перерыва

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Zivert сообщила о гастрольном туре по городам осенью и анонсировала выход нового трека. В феврале 2024 года артистка говорила о приостановке концертной деятельности по состоянию здоровья.

Фото: youtube.com by канал Zivert, PDM

Исполнительница собирается выпустить новую композицию под названием "Мутки". Помимо этого, она планирует вернуться на сцену уже этой осенью.

В феврале 2024 года исполнительница предупредила, что отложит все концерты как минимум до осени из-за болей в спине. Тогда она признавалась, что проблемы со здоровьем начались у неё уже полтора года назад и она была вынуждена употреблять обезболивающие препараты.

Однако артистка не стала отказываться от работы в шоу "Голос" на Первом канале.

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