Певица Zivert собирается вернуться на сцену после проблем со здоровьем

Певица Zivert сообщила о гастрольном туре по городам осенью и анонсировала выход нового трека. В феврале 2024 года артистка говорила о приостановке концертной деятельности по состоянию здоровья.
Исполнительница собирается выпустить новую композицию под названием "Мутки". Помимо этого, она планирует вернуться на сцену уже этой осенью.
В феврале 2024 года исполнительница предупредила, что отложит все концерты как минимум до осени из-за болей в спине. Тогда она признавалась, что проблемы со здоровьем начались у неё уже полтора года назад и она была вынуждена употреблять обезболивающие препараты.
Однако артистка не стала отказываться от работы в шоу "Голос" на Первом канале.
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