"Он изменщик": Агата Муцениеце указала на неверность супруга певицы Алсу

Актриса Агата Муцениеце в комментарии для Telegram-канала издания Rocket Mag назвала супруга певицы Алсу, бизнесмена Яна Абрамова изменщиком.
Артистка и её предполагаемый возлюбленный, ведущий Иван Чуйков выразили свою поддержку Алсу. Агата отметила, что не знает подробностей семейного конфликта, но при этом обвинила Абрамова в неверности.
"Я знаю, что он изменщик. Сил ей. Я знаю, что это — тяжёлый процесс, развод — это непросто. Тем более они столько лет вместе. У неё сейчас начало новой жизни", — высказалась Агата.
Также Иван и Агата на камеру исполнили песню "Зимний сон" в знак поддержки певицы.
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