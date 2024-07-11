"Он изменщик": Агата Муцениеце указала на неверность супруга певицы Алсу

Актриса Агата Муцениеце назвала изменщиком мужа певицы Алсу

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце в комментарии для Telegram-канала издания Rocket Mag назвала супруга певицы Алсу, бизнесмена Яна Абрамова изменщиком.

Фото: youtube.com by канал Agata Muceniece, PDM

Артистка и её предполагаемый возлюбленный, ведущий Иван Чуйков выразили свою поддержку Алсу. Агата отметила, что не знает подробностей семейного конфликта, но при этом обвинила Абрамова в неверности.

"Я знаю, что он изменщик. Сил ей. Я знаю, что это — тяжёлый процесс, развод — это непросто. Тем более они столько лет вместе. У неё сейчас начало новой жизни", — высказалась Агата.

Также Иван и Агата на камеру исполнили песню "Зимний сон" в знак поддержки певицы.

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