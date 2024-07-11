"Солидный человек": стало известно о тайном покровителе Алсу в мире шоу-бизнеса

Продюсер Алёна Козырева призналась, что у Алсу есть влиятельный покровитель

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Алёна Козырева в беседе с "Экспресс газетой" отметила, что у певицы Алсу в шоу-бизнесе есть влиятельный покровитель.

Фото: youtube.com by канал Дорожное Радио, PDM

По её мнению, музыкальная карьера артистки, которую она ставила на паузу, может снова пойти в гору на фоне развода с супругом.

"К сожалению, подобные события всегда сопровождаются шумом", — заявила специалист.

Продюсер уверена, что у Алсу есть влиятельный покровитель, благодаря которому она сможет выйти на новый уровень. Козырева считает, что такой "солидный человек" вложит в неё необходимые силы и деньги.

Певица Алсу подала на развод с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. В их союзе родились трое детей — две дочери и сын.

Ранее Регина Тодоренко после жалоб на работу улетела из России.