"Солидный человек": стало известно о тайном покровителе Алсу в мире шоу-бизнеса

Продюсер Алёна Козырева в беседе с "Экспресс газетой" отметила, что у певицы Алсу в шоу-бизнесе есть влиятельный покровитель.
По её мнению, музыкальная карьера артистки, которую она ставила на паузу, может снова пойти в гору на фоне развода с супругом.
"К сожалению, подобные события всегда сопровождаются шумом", — заявила специалист.
Продюсер уверена, что у Алсу есть влиятельный покровитель, благодаря которому она сможет выйти на новый уровень. Козырева считает, что такой "солидный человек" вложит в неё необходимые силы и деньги.
Певица Алсу подала на развод с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. В их союзе родились трое детей — две дочери и сын.
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