Жалующаяся на работу ведущая Регина Тодоренко покинула Россию с мужем и детьми

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге рассказала, что они с мужем, музыкантом Владом Топаловым и детьми отправились на отдых на Мальдивы.
При этом она отметила, что недавно вернулась из Китая, куда летала по работе, и не была готова к новым перемещениям. Тодоренко пожаловалась, что работа отнимает у неё все силы.
"У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи", — поделилась Тодоренко.
В результате она взяла себя в руки и отправилась в путешествие, так как семья является для неё главным мотиватором.
Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава.
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