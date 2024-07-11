Жалующаяся на работу ведущая Регина Тодоренко покинула Россию с мужем и детьми

Регина Тодоренко вместе с Владом Топаловым и детьми улетела на Мальдивы

Телеведущая Регина Тодоренко в личном блоге рассказала, что они с мужем, музыкантом Владом Топаловым и детьми отправились на отдых на Мальдивы.

Фото: youtube.com by канал Glamour Russia, PDM

При этом она отметила, что недавно вернулась из Китая, куда летала по работе, и не была готова к новым перемещениям. Тодоренко пожаловалась, что работа отнимает у неё все силы.

"У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи", — поделилась Тодоренко.

В результате она взяла себя в руки и отправилась в путешествие, так как семья является для неё главным мотиватором.

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей — Михаила и Мирослава.

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