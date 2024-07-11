"У нас не получилось": солист "Иванушек International" раскрыл причину расставания с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в документальном фильме МУЗ-ТВ рассказал, что они с певицей Жанной Фриске не смогли сохранить романтические отношения из-за плотного графика работы.
Он отметил, что двум артистам тяжело существовать в одном пространстве из-за постоянных гастролей и съёмок.
"В нашем шоу-бизнесе есть пары, которые много лет вместе, но у нас не получилось", — заявил Кирилл.
Кирилл Андреев и Жанна Фриске начали встречаться в 1996 году, но их роман продлился всего несколько месяцев.
В этом году, 8 июля, артистка могла бы отметить свой 50-летний юбилей.
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