"У нас не получилось": солист "Иванушек International" раскрыл причину расставания с Жанной Фриске

Певец Кирилл Андреев рассказал, что расстался с Жанной Фриске из-за графика

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в документальном фильме МУЗ-ТВ рассказал, что они с певицей Жанной Фриске не смогли сохранить романтические отношения из-за плотного графика работы.

Фото: youtube.com by канал НОВОСТИЙНЫЙ, PDM

Он отметил, что двум артистам тяжело существовать в одном пространстве из-за постоянных гастролей и съёмок.

"В нашем шоу-бизнесе есть пары, которые много лет вместе, но у нас не получилось", — заявил Кирилл.

Кирилл Андреев и Жанна Фриске начали встречаться в 1996 году, но их роман продлился всего несколько месяцев.

В этом году, 8 июля, артистка могла бы отметить свой 50-летний юбилей.

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