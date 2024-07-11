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Находящийся в СИЗО Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими

Певец Шарлот принёс извинения патриарху Кириллу и всем верующим людям

1:01
Шоу-бизнес

Певец Эдуард Шарлот записал видеообращение из СИЗО, в котором принёс извинения патриарху Кириллу и всем верующим. Роликом поделился в личном Telegram-канале адвокат артиста Алексей Лапузин.

Певец Шарлот принёс извинения патриарху Кириллу и всем верующим людям
Фото: Telegram by личный аккаунт адвоката Алексея Лапузина в Телеграм, PDM

Шарлот заявил, что осознал ошибочность своих высказываний по поводу религии и пообещал, что в будущем такого не повторится.

Правозащитник отметил, что выступает против насильных извинений на камеру, так как считает такую практику психологическим насилием. Но отметил, что Шарлот сам хотел записать такое видео.

"Но Эдуарда просить прощение никто не заставлял. Он как раз давно хотел это сделать и неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение", — уточнил адвокат.

После выхода из СИЗО Шарлот планирует принимать участие в культурных мероприятиях, организованных Русской православной церковью.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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