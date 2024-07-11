"Как он, что он, с кем он": экс-ведущая Первого канала утратила связь с 13-летним сыном, улетевшим в Англию

Бывшая ведущая Первого канала Ирена Понарошку в личном блоге призналась, что отправила 13-летнего сына Серафима в Великобританию.
Мальчик уехал в языковой лагерь, где, по установленным правилам, у детей забирают мобильные телефоны на всю неделю, а выдают лишь в воскресенье.
Сама Ирена отмечает, что сначала обрадовалась такому положению дел, а затем начала скучать по ребёнку.
"Понимаю, что ни разу в жизни не оставалась так долго без информации о том, как он, что он, с кем он, что делает, как себя чувствует…", — высказалась Понарошку.
По её словам, ей приходится проживать новый этап сепарации, из-за чего она испытывает чувство грусти.
Ирена Понарошку помимо Серафима воспитывает и пятилетнего Теодора, появившегося на свет в браке с диджеем Александром Листом. Экс-супруги расстались в 2020 году.
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