"Как он, что он, с кем он": экс-ведущая Первого канала утратила связь с 13-летним сыном, улетевшим в Англию

Экс-ведущая Первого канала Ирена Понарошку отправила сына в Англию

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая ведущая Первого канала Ирена Понарошку в личном блоге призналась, что отправила 13-летнего сына Серафима в Великобританию.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирены Понарошку в Инстаграм, PDM

Мальчик уехал в языковой лагерь, где, по установленным правилам, у детей забирают мобильные телефоны на всю неделю, а выдают лишь в воскресенье.

Сама Ирена отмечает, что сначала обрадовалась такому положению дел, а затем начала скучать по ребёнку.

"Понимаю, что ни разу в жизни не оставалась так долго без информации о том, как он, что он, с кем он, что делает, как себя чувствует…", — высказалась Понарошку.

По её словам, ей приходится проживать новый этап сепарации, из-за чего она испытывает чувство грусти.

Ирена Понарошку помимо Серафима воспитывает и пятилетнего Теодора, появившегося на свет в браке с диджеем Александром Листом. Экс-супруги расстались в 2020 году.

Ранее стало известно, что студентка из Новосибирска планирует подать в суд на блогеров Ищук и Димас Блога.