"Нельзя винить только Настю": подруга Филиппа Киркорова уверена, что Решетова не уводила мужа Алсу

Певица Марго заявила, что Анастасия Решетова не уводила мужа Алсу

Певица Марго Овсянникова в комментарии Telegram-каналу издания Rocket Mag прокомментировала развод исполнительницы Алсу с супругом и заявила, что увести мужчину насильно из семьи невозможно.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марго Овсянниковой в Инстаграм, PDM

Она отметила, что в любых отношениях решения принимают оба, поэтому не стоит перекладывать ответственность исключительно на Анастасию Решетову.

"Хочу пожелать, чтобы каждый остался счастлив", — заявила подруга Филиппа Киркорова.

Марго подчеркнула, что любовь можно встретить в любом возрасте и построить счастливые отношения. Она призналась, что не переживает по этому поводу.

Ранее стало известно, что бывшая возлюбленная Никиты Ефремова тайно вышла замуж и развелась.