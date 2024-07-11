"Нельзя винить только Настю": подруга Филиппа Киркорова уверена, что Решетова не уводила мужа Алсу

Певица Марго Овсянникова в комментарии Telegram-каналу издания Rocket Mag прокомментировала развод исполнительницы Алсу с супругом и заявила, что увести мужчину насильно из семьи невозможно.
Она отметила, что в любых отношениях решения принимают оба, поэтому не стоит перекладывать ответственность исключительно на Анастасию Решетову.
"Хочу пожелать, чтобы каждый остался счастлив", — заявила подруга Филиппа Киркорова.
Марго подчеркнула, что любовь можно встретить в любом возрасте и построить счастливые отношения. Она призналась, что не переживает по этому поводу.
Ранее стало известно, что бывшая возлюбленная Никиты Ефремова тайно вышла замуж и развелась.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.