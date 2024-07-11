Скандальные подробности развода: Брэд Питт и его натянутые отношения с детьми

Дети Анджелины Джоли не могут простить Брэд Питта за насилие

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время бракоразводного процесса стало известно, что Брэд Питт нападал на Анджелину Джоли и их сыновей. Один из эпизодов оставил глубокий след в памяти детей, и они не могут простить отца за рукоприкладство. Адвокаты Джоли рассказали, что во время одной из поездок на частном самолете Питт сильно поссорился с женой. Когда за актрису заступился их сын, Брэд потерял контроль над собой. Питт набросился на ребенка, а Джоли пыталась его остановить. Чтобы сбросить Джоли, Питт откинулся назад на сиденья самолета, причинив ей травмы. Дети храбро пытались защитить друг друга. Прежде чем все закончилось, Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу. Дети умоляли его остановиться, все были напуганы. Супруги уже разведены, но их дети еще долго не смогут оправиться после травмирующего события. Пакс даже называл отца засранцем мирового класса в День отца. Зарубежная пресса отмечает, что у Питта действительно натянутые отношения со старшими детьми. Он практически не общается с взрослыми наследниками, а в последние месяцы его общение с младшими детьми ограничено из-за графика съемок фильма "Формула-1".

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