Анна Семенович готова подружиться с сыном Дениса Шреера

Недавно стало известно о романе Анны Семенович с бизнесменом Денисом Шреером, который в настоящее время разводится с женой Мариной, матерью их сына. Анна терпеливо ждет завершения развода и отмечает, что говорить о свадьбе пока рано. Певица уверяет, что Денис обеспеченный человек и не имеет долгов.
Она подчеркнула, что никогда не гналась за богатством, хотя ей хотелось бы, чтобы ее мужчина достойно зарабатывал. Денис, по ее словам, достойно зарабатывает, хотя и не является олигархом. Марина узнала о романе своего мужа с Анной Семенович из интернета, и на эмоциях наговорила про него неприятных вещей, утверждая, что он выбрал Анну ради популярности, но позже взяла свои слова обратно. Анна не обижается и понимает, что на эмоциях люди могут говорить лишнее.
Денис всегда достойно содержал свою семью, что видно по фотографиям Марины с дорогих курортов и в одежде от кутюр. Он полностью покрывает расходы на обучение сына, и Марина подтвердила, что Денис заботливый и ответственный человек и отец. Денис надеется сохранить хорошие отношения с Мариной ради общего ребенка, а Анна готова подружиться с их сыном, если Марина будет не против, поскольку она очень любит детей.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.