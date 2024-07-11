Анна Семенович готова подружиться с сыном Дениса Шреера

Анна Семенович о романе с Денисом Шреером и ожидании развода

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно стало известно о романе Анны Семенович с бизнесменом Денисом Шреером, который в настоящее время разводится с женой Мариной, матерью их сына. Анна терпеливо ждет завершения развода и отмечает, что говорить о свадьбе пока рано. Певица уверяет, что Денис обеспеченный человек и не имеет долгов.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анны Семенович @ann_semenovich

Она подчеркнула, что никогда не гналась за богатством, хотя ей хотелось бы, чтобы ее мужчина достойно зарабатывал. Денис, по ее словам, достойно зарабатывает, хотя и не является олигархом. Марина узнала о романе своего мужа с Анной Семенович из интернета, и на эмоциях наговорила про него неприятных вещей, утверждая, что он выбрал Анну ради популярности, но позже взяла свои слова обратно. Анна не обижается и понимает, что на эмоциях люди могут говорить лишнее.

Денис всегда достойно содержал свою семью, что видно по фотографиям Марины с дорогих курортов и в одежде от кутюр. Он полностью покрывает расходы на обучение сына, и Марина подтвердила, что Денис заботливый и ответственный человек и отец. Денис надеется сохранить хорошие отношения с Мариной ради общего ребенка, а Анна готова подружиться с их сыном, если Марина будет не против, поскольку она очень любит детей.