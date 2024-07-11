"Многие даже не знали": бывшая Никиты Ефремова ошарашила новостью о тайной свадьбе и разводе

Актриса и модель Мария Ивакова в личном блоге рассказала, что успела тайно выйти замуж после расставания с актёром Никитой Ефремовым. Спустя два с лишним года она подала на развод.
Мария вышла на связь с поклонниками и призналась, что уже совсем скоро получит сертификат о разводе. При этом многие её подписчики даже не знали об её изменившемся семейном статусе.
"Многие из вас даже не знали, что я была замужем. Я рассказывала об этом только очень близкому кругу друзей. Но теперь вы знаете об этом. И спустя более двух лет я развелась", — высказалась она.
Известно, что Ивакова до этого была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком, а также несколько лет встречалась с актёром Никитой Ефремовым.
Ранее Дава рассказал о своей мечте.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.