Лидия Чистякова-Ионова: о спорах с отцом и поддержке семьи в творчестве

Дочь Глюкозы Рэй о работе с отцом и искажении слов в СМИ

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидия Чистякова-Ионова, дочь певицы Глюкозы, в интервью с Voice призналась, что часто спорит с отцом по рабочим вопросам. Она отметила, что с каждым годом ей становится легче взаимодействовать с отцом, которого она считает своим главным фанатом и критиком.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Лидия подчеркнула, что отец смотрит на все очень здраво, и она ценит, что последнее слово всегда остается за ней, несмотря на множество мнений в команде. Лидия, выступающая под псевдонимом Рэй, пошла по стопам матери и начала записывать песни с 11 лет.

Она рассказала, что отец, бизнесмен Александр Чистяков, помогает ей развиваться в творческой профессии, в то время как мать не занимается ее продвижением, но всегда поддерживает и одна из первых оценивает ее треки.

В мае 2023 года Рэй выразила недовольство тем, что ее слова часто искажают в СМИ, и призвала журналистов более тщательно проверять распространяемую информацию. Она негативно относится к слухам о себе, так как считает, что они появляются на пустом месте.