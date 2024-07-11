Конфликт между Яной Поплавской и Аллой Пугачевой обострился на фоне трагедии в Киеве

Российская актриса Яна Поплавская отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. В своём Telegram-канале Поплавская, известная по фильму "Про Красную Шапочку", выразила мнение, что фразу "Бог терпелив, но всему есть предел" следует написать на могиле Пугачевой.
Она также предложила добавить слова Марии Захаровой:
"Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим".
Ранее Пугачева опубликовала в социальных сетях фотографию ребёнка на руках у женщины с подписью "Бог терпелив, но всему есть предел" в ответ на ракетный удар по детской больнице.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.