Бывший возлюбленный Ольги Бузовой ответил на вопрос о детях

Дава рассказал о желании стать отцом и строящейся квартире с двумя детскими

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) в разговоре с "Телепрограммой" признался, что мечтает стать многодетным отцом. Ему бы хотелось быть родителем для двух дочек и сына.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Давида Манукяна в Инстаграм, PDM

По словам экс-возлюбленного певицы Ольги Бузовой, для девочек он уже придумал имена: Ева и Николь. Однако от осуществления мечты его останавливает напряжённый график работы.

"Мне просто не хочется, чтобы у меня родился ребёнок, а я бы постоянно находился где-то. И ребёнок как раз был бы один дома. Поэтому этот процесс и затягивается. Когда придёт время, вы увидите Даву-папу", — уверенно заявил блогер.

При этом он пояснил, что в финансовом плане у него всё стабильно, в настоящее время он доделывает ремонт в квартире с двумя детскими.

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