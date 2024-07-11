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Бывший возлюбленный Кристины Асмус показал фото избранницы, которая тоже играла в фильме "Текст"

Экс-возлюбленный Асмус показал фото новой избранницы, снимавшейся в "Тексте"

1:04
Шоу-бизнес

Актёр Роман Евдокимов в личном блоге опубликовал фотоснимки возлюбленной Софьи Озеровой, которая снималась в фильме "Текст" вместе с его бывшей избранницей, актрисой Кристиной Асмус.

Экс-возлюбленный Асмус показал фото новой избранницы, снимавшейся в "Тексте"
Фото: instagram.com by личный аккаунт Романа Евдокимова в Инстаграм, PDM

На фотографиях Софья запечатлена в летнем платье у бассейна. Свой образ она дополнила винтажными очками и белыми носками, отказавшись от обуви.

"Вот удивительно… Фото с Асмус вообще не выкладывал, а новая любовь сплошь и рядом", — написал один из подписчиков.

Роман Евдокимов закрутил роман с коллегой после расставания с актрисой Кристиной Асмус. Вместе с бывшей женой юмориста Гарика Харламова актёр играет в нашумевшем спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в Театре им. Ермоловой.

Несмотря на отсутствие совместных фотографий, Роман со сцены признавался Кристине в любви и называл её лучшим человеком на свете.

Ранее Виктория Боня опубликовала снимки в объятиях с неизвестным мужчиной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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