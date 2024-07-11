Бывший возлюбленный Кристины Асмус показал фото избранницы, которая тоже играла в фильме "Текст"

Актёр Роман Евдокимов в личном блоге опубликовал фотоснимки возлюбленной Софьи Озеровой, которая снималась в фильме "Текст" вместе с его бывшей избранницей, актрисой Кристиной Асмус.
На фотографиях Софья запечатлена в летнем платье у бассейна. Свой образ она дополнила винтажными очками и белыми носками, отказавшись от обуви.
"Вот удивительно… Фото с Асмус вообще не выкладывал, а новая любовь сплошь и рядом", — написал один из подписчиков.
Роман Евдокимов закрутил роман с коллегой после расставания с актрисой Кристиной Асмус. Вместе с бывшей женой юмориста Гарика Харламова актёр играет в нашумевшем спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" в Театре им. Ермоловой.
Несмотря на отсутствие совместных фотографий, Роман со сцены признавался Кристине в любви и называл её лучшим человеком на свете.
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