Иосиф Пригожин: Меладзе должен вернуться в Россию несмотря на критику

Иосиф Пригожин поддержал Валерия Меладзе и призвал дать ему шанс

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высказался в поддержку Валерия Меладзе, который оказался под шквалом критики. В интервью News. ru Пригожин отметил, что осуждать людей, стремящихся вернуться домой, неправильно, и каждый заслуживает второго шанса. Он подчеркнул, что главное — не заблудиться и не стать жертвой недоброжелателей, добавив, что никто не безгрешен.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Пригожин также отметил, что песни Меладзе по-прежнему популярны среди россиян. Он напомнил, что Валерий, будучи грузином, вырос на Украине, но сделал свою карьеру в России. Продюсер выразил уверенность, что если Меладзе вернется в Россию и получит возможность работать, он будет собирать полные стадионы.