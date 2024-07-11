"Каждый имеет право": Виктория Боня показала нового бойфренда на фоне слухов о романе Алекса Смерфита с топ-моделью

Виктория Боня показала фото с мужчиной на фоне нового романа экс-возлюбленного

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в личном блоге поделилась снимками с неизвестным мужчиной на фоне того, что в Сети пошли слухи о новом романе её бывшего возлюбленного и отца единственной дочери Алекса Смерфита.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм, PDM

На фотографиях мужчина нежно прижимает Викторию Боню к себе — он одет в голубую футболку, джинсовый бомбер, тёмные брюки и серую бейсболку. Сама блогерша выбрала спортивный стиль — тёмно-серую олимпийку, штану, бейсболку. При этом она не скрывала улыбки.

Поклонники тут же принялись гадать, кто стал новым бойфрендом модели, однако сама она не торопится раскрывать личность избранника.

Недавно в Сети пошли слухи о романе её бывшего возлюбленного, 39-летнего Алекса Смерфита с экс-моделью Victoria's Secret Алессандрой Амбросио. Виктория Боня уверена, что каждый имеет право на счастье.

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