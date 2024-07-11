Драма в семье Глюкозы: дочь Лидия рассказала о ссорах с отцом по работе

Дочь Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова рассказала о рабочем взаимодействии с отцом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидия Чистякова-Ионова, дочь известной певицы Глюкозы, в беседе с Voice призналась, что часто спорит с отцом по рабочим вопросам. Однако, с каждым годом ей стало легче взаимодействовать с ним. Лидия назвала своего отца, бизнесмена Александра Чистякова, главным фанатом и критиком её творчества. Она отметила, что ценит мнение отца, несмотря на наличие множества разных взглядов в команде, последнее слово остается за ней.

Фото: инстаграм аккаунт Лидии Чистяковой-Ионовой

Выступающая под псевдонимом Рэй, Лидия пошла по стопам своей матери, начиная записывать песни с 11 лет. Хотя мать, Глюкоза, не занимается её продвижением, она всегда поддерживает дочь и одна из первых оценивает её треки. Рэй подчеркнула, что именно отец помогает ей развиваться в творческой профессии, несмотря на рабочие разногласия.