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Таблоиды спешно убрали новости о внебрачном ребенке принца Уильяма

Британские таблоиды удалили слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели

1:09
Шоу-бизнес

Британские журналисты удалили новости о предполагаемом романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели, Роуз Хэнбери. Таблоид New York Vulture сообщил, что ранее в СМИ активно обсуждались слухи о возможном внебрачном ребенке принца и аристократки. Некоторые издания даже опубликовали фотографии пары, которые позже оказались фейковыми. 10 июля все материалы были удалены с пометкой "информация была удалена по требованию".

Британские таблоиды удалили слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Слухи о романе возникли на фоне событий в январе, когда супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, перенесла неожиданную операцию на брюшной полости и несколько недель не появлялась на публике. Это породило различные теории заговора, включая тяжелую болезнь, кому и даже развод. 22 марта Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором заявила, что у нее рак. Эти события привлекли большое внимание общественности и вызвали многочисленные спекуляции, которые журналисты поспешили распространить, но позже были вынуждены удалить.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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