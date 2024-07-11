Таблоиды спешно убрали новости о внебрачном ребенке принца Уильяма

Британские таблоиды удалили слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британские журналисты удалили новости о предполагаемом романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели, Роуз Хэнбери. Таблоид New York Vulture сообщил, что ранее в СМИ активно обсуждались слухи о возможном внебрачном ребенке принца и аристократки. Некоторые издания даже опубликовали фотографии пары, которые позже оказались фейковыми. 10 июля все материалы были удалены с пометкой "информация была удалена по требованию".

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Слухи о романе возникли на фоне событий в январе, когда супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, перенесла неожиданную операцию на брюшной полости и несколько недель не появлялась на публике. Это породило различные теории заговора, включая тяжелую болезнь, кому и даже развод. 22 марта Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором заявила, что у нее рак. Эти события привлекли большое внимание общественности и вызвали многочисленные спекуляции, которые журналисты поспешили распространить, но позже были вынуждены удалить.