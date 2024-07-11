Анна Семенович встречается с женатым мужчиной: все благодаря Алле Пугачёвой

Анна Семенович рассказала, как покорила нового избранника песней Аллы Пугачёвой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович раскрыла детали своего знакомства с новым возлюбленным по имени Денис. В своем рассказе в соцсетях она призналась, что покорила его песней Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" в караоке. Их встреча произошла в ресторане в Москве, где они сидели за соседними столами. Денис не сразу узнал в ней известную певицу, но был поражен ее пением, что стало началом их отношений.

Фото: инстаграм аккаунт Анны Семенович

Через три месяца после знакомства они начали встречаться. Семенович описала Дениса как доброго, отзывчивого и щедрого человека, который поддерживает своего сына и бывшую супругу. Несмотря на это, певица продолжает называть жену Дениса "бывшей", хотя супруги официально еще не развелись. Анна подчеркивает, что ее новый мужчина — самый лучший, и делится подробностями их отношений, вызывая большой интерес и обсуждения среди своих поклонников и в медиа.