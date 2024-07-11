"Жила в состоянии тирании": Пригожин вспомнил про второй брак Валерии на фоне развода Алсу

Пригожин вспомнил о непростом браке Валерии с Шульгиным на фоне развода Алсу

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с VOICE рассказал, что его супруга, певица Валерия находилась в состоянии тирании с бывшим мужем Александром Шульгиным.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

По словам медиаменеджера, артистка ушла от возлюбленного, когда терпение лопнуло. Он уверен, что то же самое могло случиться и с певицей Алсу.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что он и его семья находится в хороших отношениях и с певицей Алсу, и с бизнесменом Яном Абрамовым.

"Если бы я не был знаком со вторым или с первым, то это [поддержка одной из сторон], наверное, имело бы смысл. А так — мы в нейтралитете и наблюдении. Если кому-то понадобиться помощь, естественно, мы отзовёмся и откликнемся", — заключил музыкальный деятель.

При этом он отметил, что воспитание и певицы, и предпринимателя позволяло им все эти годы не выносить ссор из избы. По этой причине никто не знает, как на самом деле складывался их брак.

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